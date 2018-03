Elton John va sortir deux albums de reprises avec Miley Cyrus, Lady Gaga et Ed Sheeran

Certains des plus grands artistes contemporains vont rendre hommage à la carrière d'Elton Johnsur deux albums : Revamp (Island Records) et Restoration (Universal Music Group Nashville), qui sortiront tous les deux le 6 avril. Ces deux albums célèbrent les tubes de John depuis des décennies, tubes qu'il a produits avec son compositeur, Bernie Taupin.

Revamp comprend des titres remixés par Mary J. Blige, Alessia Cara, Coldplay, Miley Cyrus, Florence and the Machine, Lady Gaga, The Killers, Mumford and Sons, Pink et Logic, Q-Tip et Demi Lovato, Queens of the Stone Age, Ed Sheeran et Sam Smith. La pochette de l'album est très pop art, inspirée d'une photo d'Elton prise par Terry O'Neil et recréée en néons. "Il s'agit de deux albums complètement différents : Revamp est l'album pop et Restoration est l'album country. On a tellement d'artistes de talent qui reprennent nos titres, c'est assez incroyable", a déclaré John dans un communiqué de presse. "Pour Revamp, j'ai fait la liste des gens que j'adorerais avoir et je leur ai demandé", a-t-il ajouté. "À ma grande surprise, la majorité de ces artistes ont accepté, alors on a maintenant une équipe ahurissante et assez éclectique."

Restoration était "le projet de Bernie", a expliqué John. "C'est un grand fan de country. Et Revamp était plus mon projet", a-t-il ajouté. "Il a trouvé une liste incroyable de chanteurs de country, nouveaux et légendaires." Restoration comprend des reprises country par Dierks Bentley, Rosanne Cash et Emmylou Harris, Cyrus, Vince Gill et Don Henley, Miranda Lambert, Little Big Town, Maren Morris, Kacey Musgraves, Willie Nelson, Brothers Osborne, Chris Stapleton, Rhonda Vincent et Dolly Parton, et Lee Ann Womack. "Vu qu'on aime tous les genres de musique, on ne se contente pas d'un seul genre. Depuis le début, on a emprunté des éléments de tout ce qu'on aimait dans la musique américaine, que ce soit le blues, la country, le gospel, la pop, le rock pur. On a tout mélangé. Je pense que c'est pour ça que notre musique a tellement varié au fil des années", a expliqué Taupin. "Cela aurait été lassant si on était restés coincés dans son petit coin toute notre carrière, surtout une aussi longue que la nôtre."