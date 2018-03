Visitez la maison luxueuse de Sharon Stone

"Rénover une maison, c'est un voyage étrange", explique-t-elle. "On ne sait jamais ce qui va arriver en chemin, et on s'adapte."

"J'ai travaillé avec un restaurateur de ch​âteaux pour apporter de la texture et un côté historique à cette maison", explique-t-elle au magazine. "On a posé du carrelage d'époque d'Agra dans le petit salon près de l'entrée, et j'ai acheté le parquet de la salle à manger à un château en Suisse. J'ai aussi rajouté des moulures, des manteaux de cheminées et bien d'autres détails architecturaux qui sont essentiels à l'intégrité de l'espace."

En parlant du jardin, il est orné d'arbres, de pots de fleurs et on trouve des plantes grimpantes sur le côté de la maison. Au milieu de l'énorme salon, on trouve un canapé très glamour et un autre lustre. Sur la photo publiée par le magazine, on peut voir Stone sur un balcon, l'endroit parfait pour regarder ses trois fils, Roan , 17 ans, Laird , 12 ans, et Quinn , 11 ans, jouer.

L'actrice de 60 ans vit dans une villa aux allures de ch​âteau français auquel elle a apporté quelques touches de glamour, comme une magnifique cheminée, un piano et un lustre étincelant dans le salon. Il y a aussi plusieurs canapés Minotti, de superbes parquets en bois et d'énormes fenêtres et portes arquées pour laisser la lumière de son magnifique jardin pénétrer dans les pièces.

