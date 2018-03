Kendall Jenner évoque la polémique Pepsi et les rumeurs homosexuelles : "Je n'ai rien à cacher"

"Ça ne veut pas dire que c'est la naissance la plus excitante dans la famille, mais c'est différent, parce que c'est ma petite sœur avec qui j'ai grandi", a avoué Kendall à Vogue. "On a tous grandi par paire : Kourtney et Kim ont grandi ensemble ; Rob et Khloé ; Brandon et Brody ; Burton et Casey , et puis Kylie et moi. Alors voir ma meilleure amie en grandissant avoir un bébé ? Ça nous a encore plus rapprochées."

Mais alors pourquoi ces spéculations autour de sa sexualité ? "Je crois que c'est parce que je ne suis pas comme toutes mes sœurs, qui font : « Me voici avec mon petit ami ! » Donc, on en a parlé un moment parce que personne ne m'avait jamais vue avec un mec. J'ai toujours fait en sorte d'être discrète avec les mecs, en me cachant en permanence. On n'a pas envie d'avoir l'air d'une folle", a-t-elle expliqué.

Après coup, Kendall a appris à faire plus attention. "J'adore faire plaisir aux gens, et ça a toujours été mon travail : tu arrives sur un plateau et tu fais ce qu'on te dit. La plupart du temps, je ne me vois pas comme quelqu'un de spécial, je suis juste une gosse normale qui aime traîner avec ses potes et manger de la pizza. Ma famille, mon agent, mes amis se moquent tous de moi à cause de ça : « Ma fille, tu devrais t'accorder un peu plus de crédit. » Mais c'est ce que j'ai retiré de cette expérience : il faut que je sois plus présente et que je fasse plus attention."

Et la jeune femme de poursuivre : "On m'a déjà engueulé, j'ai déjà créé la polémique, mais jamais à ce point. On n'est jamais prêt pour quelque chose comme ça."

