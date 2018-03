L'ex-femme de Tiger Woods, Elin Nordegren, met en vente sa maison de Palm Beach pour 50 millions de dollars

Nordegren et Woods ont été mariés six ans, entre 2004 et 2010, et ont deux enfants ensemble. Elle a fait profil bas depuis leur rupture litigieuse, mais a été vue embrassant son petit ami milliardaire, Chris Cline , en 2016.

Au-dessus de l'océan, nichée sur 5 600 mètres carrés fermés de terrain, la maison de Nordegren a été construite dans le style des Antilles britanniques, avec tous les équipements dernier cri. Des murs de verre rétractables entourent les pièces du rez-de-chaussée, qui comprennent une énorme cuisine menant à une salle à manger et un salon en plein air, ainsi qu'un espace à vivre et à manger plus formel.

Le mannequin suédois et ex-femme de Tiger Woods a mis en vente sa résidence de 2 140 mètres carrés à North Palm Beach en Floride, comme E! News l'a confirmé. L'impressionnante demeure a 11 chambres et 18 salles de bain, et elle la vend pour 49,5 millions de dollars.

