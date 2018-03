Kit Harington dit qu'il ne jouera pas dans le spin-off de Game of Thrones

Quand on lui a demandé quels étaient ses projets pour l'avenir, l'acteur a dit à GQ Italia qu'il pensait faire plus de cinéma, du théâtre, ou une autre série, en prenant deux mois de congé pour passer du temps avec sa fiancée, son ancienne co-vedette de Game of Thrones , Rose Leslie .

En juin 2016, Deadline a annoncé que Harington et ses co-vedettes Peter Dinklage , Lena Headey , Emilia Clarke et Nikolaj Coster-Waldau seraient payés plus de 500 000 $ par épisode pour la saison sept, qui s'est terminée en 2017. HBO ne commente pas les salaires d'acteurs.

