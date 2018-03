Sarah Drew sera dans le remake de Cagney et Lacey après son départ de Grey's Anatomy

Well, it?s been quite a week ?????? So excited!!!! https://t.co/TKkSXzrJKv

"La suggestion dans l'article de Deadline que nos changements de distribution sont liés à la renégociation de salaire d'Ellen Pompeo est erronée, blessante et malavisée", a dit Vernoff. "Cela sent la vieille notion usée et patriarcale que les femmes doivent être mises en lice les unes contre les autres et que le succès d'une femme sera aux dépens des autres. Ellen Pompeo a non seulement défendu avec passion ses collègues, mais elle a passé du temps à enseigner aux femmes du monde entier comment s'affirmer, et cela ne peut être déformé maintenant. La décision de faire des changements de distribution était créative. La seule chose aussi constante dans Grey's Anatomy qu'Ellen Pompeo, c'est notre penchant pour la réinvention. Ça fait partie de notre succès, et c'est ce qui fait que la série reste palpitante. On adore ces actrices, et on adore ces personnages, et il a semblé authentique et bien créativement de terminer leur histoire. Et c'est tout."

"Les personnages d'Arizona et April font partie intégrante du tissu de Grey's Anatomy grâce au travail extraordinaire de Jessica Capshaw et Sarah Drew", a dit Krista Vernoff , codirectrice d'écriture et productrice déléguée dans Grey's Anatomy dans une déclaration. "En tant que scénaristes, notre travail est de suivre les histoires où elles veulent nous mener, et parfois, cela signifie faire nos adieux à des personnages que nous adorons. Ça a été une joie et un privilège de travailler avec ces actrices si talentueuses."

La série d'origine a duré sept saisons de 1981 à 1988, et Tyne Daly y jouait Lacey alors que Sharon Gless y jouait Cagney. Le duo est devenu iconique, et Drew et Hurd devront être à la hauteur.

