Pourquoi Cameron Diaz a quitté Hollywood : sa vie loin des médias

Cameron Diaz, dont le dernier film a été Annie en 2014 (20 ans après ses débuts au cinéma dans The Mask), a laissé des indices dans ses dernières interviews alors qu'elle faisait la promo de ses livres et de sa nouvelle approche du bien-être et du bien vivre, semblant indiquer qu'elle avait envie de sortir du game. Le milieu, depuis quatre ans, n'a pas vraiment changé, même si comme la trajectoire de l'actrice, il est en train de changer très, très lentement.

"Notre point de vue, et le point de vue de la société par rapport au vieillissement, est vraiment ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, car je suis dans une position où les gens me posent des questions... c'est incroyable ce que me demandent les gens", a expliqué Cameron en riant, lors d'une interview pour le LA Review of Books en 2016, en parlant de son écrit Le livre de la longévité. "C'était très intéressant, je venais d'avoir 40 ans, d'avoir des questions comme... « Vous n'avez pas peur ? Ce n'est pas l'horreur d'avoir 40 ans ? » Et j'ai compris que le fait de ne pas en avoir peur a fait que je n'en avais pas honte, mais tout d'un coup, on se rend compte que quand on vous répète la même chose encore et encore, on a tendance à voir ça d'une autre manière."

"J'ai commencé à me demander : « Est-ce que je devrais avoir peur ? » Et puis, je me suis dit : « Non, pas du tout parce que je me sens forte. »"

Ceci explique ses ouvrages comme Le Body Book en 2013, pour être et se sentir au top, mais aussi son ouvrage de 2016 qui donne des détails sur ce qui se passe quand on vieillit et sur la façon de se débarrasser de sa honte et de la peur de vieillir parce que votre physique risque de s'en trouver changé.