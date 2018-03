Sharon Stone défend James Franco accusé de comportements sexuels abusifs

L'acteur a répondu aux accusations dans le talk-show The Late Show With Stephen Colbert. Il a expliqué n'avoir "aucune idée de ce que j'ai fait à Ally Sheedy" et a répondu que les autres accusations apparues sur les réseaux sociaux n'étaient "pas correctes" . Il a utilisé la même défense dans le talk-show Late Night With Seth Meyers .

"Vous sortez avec eux, ils vous ramènent chez eux pour un baiser et vous agrippe la main pour la mettre sur leur pénis, et je parle d'un homme de 50 ans. Et vous vous dites qu'il n'essaie pas de vous agresser sexuellement. C'est juste qu'il est vraiment stupide et maladroit."

"Cela regroupe un éventail d'activités et on ne peut pas accuser quelqu'un de crime quand il s'agit d'un délit", a-t-elle précisé, avant d'ajouter qu'il "y a des moments où il faut trouver un juste équilibre, où tout ça doit être entendu dans un cadre rationnel. Ce n'est pas juste noir ou blanc, et tout homme qui ne sait pas ce qu'il fout dans la vie ne peut pas être un criminel. Car beaucoup de gens sont juste stupides".

"Il n'y en a pas un que je n'ai pas vu ou expérimenté", a-t-elle précisé à Marc Maron. "Je trouvais ce genre de comportements absolument horribles et épouvantables, mais il n'y avait rien à faire. Or maintenant, cela peut être réduit, et je trouve ça fantastique."

"Je dois vous dire : j'ai travaillé avec lui. Je le connais. C'est l'homme le plus adorable, gentil, doux, élégant et gentil, c'est un ami bienveillant et professionnel", a-t-elle ajouté. "Je suis complètement stupéfaite par tout ça."

"J'étais en train de lui parler, et tout d'un coup, il a sorti son pénis", a-t-elle rapporté au journal. "Je suis devenu très tendue et j'ai dit : « On peut faire ça plus tard ? » Il m'a un peu appuyé sur la tête, et je ne voulais pas qu'il me déteste, alors je l'ai fait."

