Armie Hammer partage sa photo judiciaire et plaisante en disant que ce n'est "sans doute pas la dernière"

Plus tard en 2012, Hammer a dit à TMZ : "Il y a un million de versions de chaque histoire. Je peux pas entrer dans les détails. Dans 90 jours, je pourrai, et je vous en parlerai. Je crois que le Texas est un lieu où il ne faut pas s'écarter du droit chemin, point barre. Disons que j'ai retenu la leçon. Disons qu'au Texas, un peu, ça suffit." Puis il est apparu dans Conan en 2013, mais n'en a rien dit. "Je n'ai pas le droit d'en parler", a-t-il dit. "Enfin, je ne suis pas censé en parler." Après un peu d'insistance, il a partagé un peu plus. "C'était il y a longtemps. C'était une mauvaise compréhension de la loi, des lois d'État et fédérales, et apparemment, les lois fédérales ont la priorité sur les lois d'État", a-t-il dit en souriant. "Qui l'eût cru ? Disons que j'ai beaucoup appris sur le système judiciaire."

Et "soyons francs", a-t-il dit à Andrew Gray McDonnell , ce n'est "sans doute pas la dernière photo judiciaire". En taguant le poste de contrôle de Sierra Blanca au Texas, Hammer a aussi tagué son ami Ashton Ramsey sur la photo. "Qui prend une bonne photo judiciaire à 4 h du mat ?", s'est demandé Ramsey. L'acteur a répondu : "Tu y étais ! La photo que tu as prise à travers le verre était plus effrayante."

L'acteur de Call Me By Your Name a surpris certains de ses fans mardi quand, tout à coup, il a décidé de partager sa photo judiciaire sur Instagram. "Ce n'est peut-être pas jeudi, mais voilà un petit moment souvenir qui vaut le détour...", a écrit Hammer. "#DieubénisseleTexas." Répondant à un commentaire d'un fan, l'acteur de 31 ans a admis que "les tenues de prison ne sont ni mode ni confortables".

A post shared by Armie Hammer (@armiehammer) on Mar 13, 2018 at 8:11am PDT

