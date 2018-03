La société de production de Ben Affleck et Matt Damon adoptera la clause d'inclusion

Affleck et Damon ont tous deux travaillé avec le producteur déshonoré Harvey Weinstein , qui a été accusé de harcèlement sexuel , viol et agression. Weinstein a nié toutes les allégations de relation sexuelle non consensuelle. En octobre, Affleck a dit que les allégations contre Weinstein l'avaient mis "en colère" et rendu "malade". Cependant, quelques heures plus tard, il a été accusé d'avoir peloté Hilarie Burton lors d'un enregistrement de 2003 de TRL pour MTV. Affleck a reconnu s'être "comporté de façon déplacée" envers Burton et s'est excusé.

Frances McDormand a demandé plus de clauses d'inclusion pendant son discours de remerciements pour son Oscar de la Meilleure actrice aux Oscars 2018 . Mais la star de 3 Billboards, les panneaux de la vengeance n'est pas la première à présenter le concept. Stacy L. Smith , professeure agrégée en communication à l'école Annenberg de communication et journalisme à USC, a proposé l'idée dans un article de 2014 pour le Hollywood Reporter et a reparlé du concept dans un Ted Talk de 2016.

Thank YOU for providing us with data AND solutions that help us all work towards change. I'm so proud to be on this team. #InclusionRider

. @michaelb4jordan Thank you for always supporting broader representation in the industry. On behalf of Pearl Street Films, Matt Damon, @BenAffleck , Jennifer Todd, Drew Vinton & I will be adopting the #InclusionRider for all of our projects moving forward. https://t.co/ODit24D2Rb

