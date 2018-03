Gigi Hadid et Zayn Malik rompent après deux ans ensemble

Gigi Hadid et Zayn Malik ont rompu après deux ans ensemble.

"Gigi et moi avons eu une relation incroyablement importante, affectueuse et fun, et j'ai énormément de respect et d'adoration pour Gigi en tant que femme et amie. Elle a une âme incroyable", a tweeté Malik mardi. "Je suis reconnaissant envers les fans qui respectent cette décision difficile et notre vie privée en ce moment. On aurait préféré que la nouvelle vienne de nous en premier. On vous aime tous."

Hadid a aussi confirmé la rupture sur Twitter.

"Les déclarations de rupture semblent toujours impersonnelles, car il est impossible d'exprimer par les mots ce que deux personnes vivent ensemble pendant plusieurs années... non seulement dans leur couple, mais dans la vie en général", a-t-elle écrit. "Je suis à jamais reconnaissante de l'amour, du temps et des leçons de vie que j'ai partagées avec Z. Je lui souhaite ce qu'il y a de meilleur et je continuerai de le soutenir en tant qu'ami pour qui j'ai un immense respect et amour. Quant à l'avenir, ce qui doit être sera toujours. x G."