Selena Gomez se rend au Texas pour ''s'éclaircir les idées'' après un désaccord avec Justin Bieber

De son côté, Elle a fait remarquer que Selena venait d'arrêter de suivre sa grande amie et collaboratrice de longue date Petra Collins sur Instagram. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'il y a de l'eau dans le gaz, vu que Petra suit toujours Selena et qu'on a vu les deux copines ensemble le mois dernier. Collins a réalisé deux clips de Selena, "Fetish" et "Bad Liar", après qu'elles ont commencé à se lier d'amitié en 2015.

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Jun 6, 2017 at 9:10pm PDT

