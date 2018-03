Sharon Stone n'est pas fiancée mais voici neuf choses à savoir sur son nouveau compagnon

A post shared by Angelo Boffa ???? (@figlio_del_mar) on May 24, 2017 at 12:12am PDT

Et si l'actrice, déjà mariée deux fois, à Michael Greenburg de 1984 à 1990, puis à Phil Bronstein de 1998 à 2005, n'a rien dit sur sa nouvelle relation, elle a parlé d'amour il y a peu dans le magazine Grazia : "Je n'étais pas cette fille à qui l'on a dit qu'un homme pourrait la définir... On m'a dit que si je voulais avoir un homme dans ma vie, ce ne serait pas un arrangement, mais un véritable partenariat. Et ce genre d'homme est difficile à trouver."

Sharon semble être avec le beau brun depuis le début de l'année, on les a surpris en train de s'embrasser en janvier lors d'une soirée pour la série de HBO de l'actrice intitulée Mosaic et réalisée par Steven Soderbergh , mais elle n'a pas encore rendu publique sa dernière romance. Et pourtant, son langage corporel semble parler à sa place !

La veille de son 60e anniversaire, l'actrice a été repérée en train d'embrasser et de tenir la main de son nouveau compagnon, Angelo Boffa , en vacances à Miami. Si beaucoup ont vite remarqué un diamant à son annulaire et se sont demandé si elle s'était fiancée à son beau ténébreux, un porte-parole de l'actrice confirme à E! News que la star de Basic Instinct et son nouveau mec ne sont pas fiancés.

