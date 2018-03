L'ex-amant de l'épouse de Colin Firth nie tout harcèlement : ''Ce n'est pas juste''

"On essayait de se voir aussi souvent qu'on pouvait car on était vraiment amoureux, tous les deux", a-t-il expliqué au magazine. "On se parlait tous les jours, on s'écrivait des messages WhatsApp la journée. Comme on était dans des fuseaux horaires différents, j'avais souvent ses messages quand je me réveillais et elle, pareil. C'était le vrai amour."

Il a aussi expliqué qu'au cours de ces quelques mois, Brancaccia et Giuggioli étaient allés en Italie, au Brésil, à Londres et à New York.

"La vérité, c'est que Livia et moi, on se connaît depuis qu'on est enfants. Et en 2015-2016, on a eu une relation amoureuse qui a duré 11 mois", a expliqué Brancaccia. "Une fois que ça s'est terminé, en juin 2016, je ne l'ai plus appelée. Je lui ai envoyé deux messages sur WhatsApp, un [texto] pour lui souhaiter un bon anniversaire et ai envoyé un e-mail à Colin, que je regrette énormément."

