La femme de Colin Firth admet avoir eu une liaison avec son harceleur présumé

Colin et Livia se sont mariés en 1997. Ils ont deux enfants ensemble, Luca Firth et Matteo Firth . L'acteur a également un autre fils nommé Will Firth , issu d'une précédente relation avec Meg Tilly .

"J'ai écrit un e-mail à Colin à propos de ma liaison avec Livia, ce que je regrette aujourd'hui, et elle a déposé une plainte pour harcèlement contre moi par peur que je parle au grand jour de ce qu'elle m'avait dit sur son mariage et son travail", a-t-il encore précisé au Times. "En une année, elle m'a envoyé des centaines de messages d'amour, des photos et des vidéos, et même un journal intime."

