Dans les coulisses de la vie tranquille d'Amanda Bynes et de ses nouveaux objectifs

En se projetant, Amanda a aussi divulgué un autre objectif de carrière : "Jouer la comédie me manque, et j'ai quelque chose de surprenant à vous dire : je vais de nouveau jouer. Je veux faire de la télé. Peut-être quelques apparitions dans certaines séries dont je suis fan et peut-être une autre série dans laquelle je serai la star, dans le futur. C'est ce que j'espère."

En juin 2017, Amanda Bynes avait accordé une rare interview , sa première en quatre ans. Pendant sa discussion avec Diana Madison , la fondatrice d'Hollyscoop et présentatrice de The Lowdown, elle avait évoqué son parcours d'étudiante et tout ce que le FIDM lui a apporté. "J'ai appris à coudre, j'ai fait des modèles et je veux créer une ligne de vêtements à l'avenir, donc le FIDM m'a aidée avec ça", avait-elle énuméré.

Aujourd'hui, près de quatre ans après son inscription initiale, l'ex-enfant star a bien l'intention de finir ce qu'elle a commencé. "Amanda va bien en ce moment. Elle suit toujours les cours du FIDM et devrait décrocher son diplôme à l'automne", a expliqué en exclusivité une source proche à E! News. "Elle aime toujours aller au FIDM et s'intéresse énormément à l'histoire de la mode en ce moment. Elle lit toutes sortes de livres sur le sujet pour son intérêt personnel et pour son savoir, ce qui fait qu'elle est très occupée."

La star de 31 ans, qui s'est retirée d'Hollywood après une série de problèmes juridiques et personnels, réapparaît en ce début d'année, d'abord sur les réseaux sociaux via une photo avec des amies postée sur Twitter. Puis, elle a été repérée au Fashion Institute of Design and Merchandising dans le centre-ville de Los Angeles mercredi accompagnée par son coach de vie. Ses fans se souviennent qu'elle s'est inscrite à l'institut FIDM début 2014 avant d'y retourner fin 2015 après une cure de désintoxication.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕