Teri Hatcher nie qu'elle est ruinée, SDF et vit dans sa camionnette

"Quelqu'un doit dire à ces gens : « Vous n'avez pas le droit de faire ça »", a-t-elle expliqué. "Vous ne pouvez pas mentir de façon aussi flagrante et méchante et raconter une histoire aussi ridicule. C'est une sorte de harcèlement et d'agression, et on ne peut plus l'accepter."

"Il y a 15 jours, le magazine a appelé mon attaché de presse pour lui dire : « On a des photos prises par des paparazzis de Teri à la plage. » À l'époque, je tournais des scènes en train de conduire pour ma série", a expliqué Teri, de Londres. "Ils ont dit qu'ils allaient publier un article disant que j'étais ruinée. Je crois qu'ils ont même utilisé les mots « suicidaire » et « SDF » ou je ne sais quoi. Mon avocat et mon attaché de presse ont tous les deux dit : « Catégoriquement faux. Vous ne pouvez pas imprimer ça. Elle tourne une série pour YouTube, c'est sa camionnette, elle a plusieurs maisons dans plusieurs États du pays. Rien de tout cela n'est vrai », mais ils l'ont quand même publié."

