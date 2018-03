Pamela Anderson appelle Tommy Lee un "désastre hors de contrôle" après une altercation avec Brandon

"[Brandon] est arrivé en colère au sujet de ma réaction aux dires à la presse de Pamela sur notre ancienne relation, et il m'a provoqué pour que je me bagarre avec lui. Quand je me suis levé, il m'a poussé contre le mur. Je ne voulais pas frapper mon fils. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Si j'avais voulu l'assommer, j'aurais pu le faire", a partagé Tommy. "Il n'a pas eu de complexe pour me frapper. Je lui ai demandé de partir, il s'est retourné et m'a refrappé par surprise. Je me suis évanoui. Écoutez l'appel à police-secours qui a fait surface en ligne."

"Si je bois ? Oui. Si je bois plus qu'un gars moyen ? Oui. Ai-je déjà fait du mal à mes fils ou mal agi à cause de l'alcool ? Non. Ma fiancée boit à peine. On ne prend pas de drogues dures. Je ne le fais plus depuis des années. Même si les gens veulent faire de moi un agresseur alcoolique, ce n'est pas moi", a-t-il partagé. "Je suis un type heureux et affectueux. Je plaisante tout le temps, et les gens le prennent mal, malheureusement. Tout ce que je voulais de mon fils, c'était des excuses. Et j'ai le cœur brisé qu'il mente sur la situation."

"Cette affaire est entre un père et un fils, et une désintox avec un peu de chance", a écrit Pamela. "Je ne reparlerai jamais à Tommy avant qu'il ne soit sobre et sain d'esprit."

"Je soutiens mon fils qui a agi en autodéfense et a eu peur pour sa vie. Personne ne comprend la vie de déceptions que cet homme a apportée à notre famille. Constamment le centre de tristesse, de drame et de confusion", a écrit Pamela sur son site. "Jaloux des talents et de la beauté de ses fils depuis le jour de leur naissance. Il est malade. La définition d'un narcissique et sociopathe."

