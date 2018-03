Paris Jackson à ses fans : "Arrêtez de noircir et d'éclaircir ma peau sur les photos"

Paris, qui partage souvent les manipulations photo de ses fans sur Instagram Stories, a parlé de son identité raciale à la une de Rolling Stone en 2017. "Je me considère noire", a-t-elle déclaré, ajoutant que son père "me regardait dans les yeux, il me pointait du doigt et me disait : « Tu es noire. Sois fière de tes racines. » Je me disais : « OK, c'est mon père. Pourquoi il me mentirait ? » Je le croyais, parce que, d'après ce que je sais, il ne m'a jamais menti." La fille de star comprend la confusion des gens et explique : "Les gens qui ne me connaissent pas disent que je suis blanche. J'ai la peau claire, et surtout depuis que je suis blonde, j'ai l'air d'être née en Finlande ou un truc du genre."

Mardi soir, la fille de feu Michael Jackson est allée sur Twitter pour faire une demande à ses fans : "J'apprécie tout ce que vous faites pour moi, j'aime beaucoup toutes les manips que je vois, mais arrêtez d'éclaircir ma peau pour la rendre plus blanche et arrêtez de noircir ma peau pour me faire apparaître plus métisse", a tweeté l'ado. "Je suis comme je suis. Je suis consciente du physique que j'ai et je l'accepte enfin."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕