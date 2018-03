L'altercation présumée entre Brandon Lee et Tommy Lee implique Pamela Anderson

"Je pensais qu'elle trouverait quelque chose de nouveau à raconter, au lieu de ressasser de vieilles conneries, mais on dirait qu'elle n'a aucune actualité et qu'elle a besoin de se faire remarquer", a-t-il écrit à Piers Morgan . "Signé, « l'agresseur » (à qui elle envoie des SMS tous les jours et dont elle voudrait voir le retour)."

Tommy, en revanche, insiste pour dire qu'il n'a pas de problème d'alcool. "LMAAAO !!!! Je suis plus heureux que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Je bois de temps en temps parce que je suis à la retraite, pu***n, et je profite de la vie", a-t-il écrit sur Twitter. "J'ai bossé pendant plus de 30 ans, pu***n, je le mérite. Tu n'as organisé aucune intervention, tu m'as à peine parlé quand tu étais ici. Tu essaies juste de te couvrir !!"

"Je suis effondré par les événements de ces derniers jours qui sont le résultat de l'alcoolisme de mon père. J'ai travaillé sans relâche pour organiser une intervention et c'est incroyablement frustrant qu'elle n'ait jamais eu lieu", a expliqué le jeune homme de 21 ans à People . "Je voulais que la sobriété espérée et sa guérison restent dans le cadre privé, mais, à cause de ses accusations sur les réseaux sociaux, je me sens obligé de m'exprimer. J'ai et je continuerai de coopérer avec les forces de police si besoin est. J'aime mon père et je veux juste le voir sobre, heureux et en bonne santé."

