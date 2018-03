Daisy Ridley nous fait découvrir les coulisses de Star Wars - Les derniers Jedi avec des images inédites

La version numérique et le Blu-ray de Star Wars - Les derniers Jedi offre plus de deux heures de bonus, dont un long documentaire intitulé The Director and the Jedi ("Le réalisateur et les Jedi" en français) qui promet un "voyage intime et personnel" et le suit pendant le tournage du film.

Comme l'explique Daisy Ridley dans un des bonus : "Elle ne se voit pas comme ça. Les gens parlent de son potentiel et de tout ça, et elle explique : « J'ai peur de ce que je ressens. » J'ai toujours aimé chez elle le fait d'essayer de voir le bon côté des choses et son optimisme, et le fait d'espérer que ce qu'elle croit voir est bien là." Regardez la vidéo pour découvrir ce que Rian Johnson , le scénariste et réalisateur du film, a à dire sur le conflit intérieur de Rey.

Dans des scènes inédites, Rey (Ridley) exploite la Force sur l'île abandonnée de Ahch-To, où elle éprouve des difficultés à trouver le juste équilibre entre le côté obscur et le côté clair de la Force. "Une chose en moi a toujours été ici, et maintenant, je viens de la réveiller", dit-elle. Luke Skywalker ( Mark Hamill ) n'est pas d'une grande aide et voit d'un mauvais œil Kylo Ren ( Adam Driver ), obligeant Rey à se débrouiller par elle-même.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕