Brad Pitt est "en meilleure santé et plus heureux" depuis qu'il surmonte sa séparation avec Angelina Jolie

L'acteur de 54 ans est bien occupé ces derniers temps et vient de signer pour rejoindre Leonardo DiCaprio dans le nouveau film de Quentin Tarantino intitulé Once Upon a Time in Hollywood autour des meurtres perpétrés par la famille de Charles Manson en 1969.

Notre source poursuit : "[Brad] a passé beaucoup de temps seul et a fait un travail d'introspection en réévaluant ce qui comptait le plus pour lui et qui il voulait être. À présent, il a mis en place ces changements et voit les choses avec beaucoup plus de clarté. Il est sorti de cette période sombre et se sent beaucoup mieux."

Comme E! News l'a expliqué, Angelina a demandé le divorce à Brad en septembre 2016 après deux ans de mariage et une relation de 12 ans. Le couple s'est alors disputé la garde de leurs enfants, Maddox, 16 ans, Pax, 14 ans, Zahara, 13 ans, Shiloh, 11 ans, et les jumeaux Vivienne et Knox, 9 ans, avant de trouver un accord temporaire en décembre de la même année.