Heather Locklear entre dans un centre de traitement après son arrestation pour violence domestique

Fin 2016, quand des rumeurs ont fait surface disant que Locklear était entrée en cure de désintoxication pour la cinquième fois, elle a dit à E! News : "Je me sens très bien, et je fais ce qu'il faut pour enrichir et améliorer ma vie. Je travaille pour résoudre certains problèmes pour pouvoir me lancer en 2017 en pleine forme."

Au moment de l'arrestation de Locklear, un porte-parole de la police a dit à E! News dans une déclaration qu'elle était "peu coopérative" et qu'elle avait "frappé" les policiers. La star de 56 ans affirme qu'elle a été "frappée et blessée" avant leur arrivée, et elle a ensuite été transportée à un hôpital pour être évaluée "par précaution".

