Kim Kardashian se souvient avoir espionné Madonna, enfant

"Ma meilleure amie Allison Azoff et moi, on était à la maison en bord de mer de ses parents, et on est sorties en entendant de la musique, et on a vu un tournage sur la plage", a partagé Kim avec Madonna. "On est restées assises là toute la journée et on t'a regardée, l'équipe nous a laissé faire et on était sur les petits escaliers, fascinées, et on en parle encore souvent."

A post shared by MDNA SKIN ? (@mdnaskin) on Mar 6, 2018 at 10:20pm PST

"À cette période de sa vie, elle s'était installée avec son manager, qui se trouvait être notre voisin", a dit Kim (via People ). La fondatrice de KKW Beauty a partagé qu'elle et sa sœur Kourtney Kardashian promenaient le chien du voisin et que quand elles allaient dans sa maison, elles voyaient Madonna.

A post shared by Madonna (@madonna) on Mar 6, 2018 at 11:17pm PST

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕