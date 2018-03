Bientôt un groupe familial ? Chris Martin apprend à sa fille de 13 ans, Apple, à jouer de la guitare

"Ils ne veulent que ce qu'il y a de mieux l'un pour l'autre, ils se soutiennent", a déclaré une source d'E! News. "Ils ont tourné la page et ont entamé une nouvelle phase de leur vie. Ce n'est pas conventionnel, mais ça marche. Ils se sont engagés à toujours faire passer leurs enfants en priorité et à toujours faire ce qui vaut mieux pour eux et c'est exactement ce qu'ils font. Cela veut dire passer les fêtes ensemble, partir en voyage ensemble, former une famille."

La maman et le papa partent souvent en vacances avec leurs enfants et ils passent aussi les fêtes , comme la Fête des mères et les anniversaires, en groupe.

Bien que le couple ait décidé "consciemment" de se séparer il y a plusieurs années, ils tiennent leur promesse de vivre en harmonie. "Nous sommes toutefois et seront toujours une famille, et, en bien des façons, nous sommes plus proches que nous ne l'avons jamais été", ont-ils annoncé dans leur communiqué de presse au moment de leur séparation .

A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) on Mar 5, 2018 at 8:08pm PST

