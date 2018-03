Justin Timberlake et Jessica Biel vendent leur appartement-terrasse à New York pour 8 millions de dollars

Les cordons bleus adoreront la cuisine avec des meubles de qualité et du granite, et équipée des appareils électroménagers de dernier cri, comme des fours doubles, un réfrigérateur Sub-Zero et un espace pour conserver le vin.

Selon la compagnie immobilière Stribling , l'appartement de grand standing fait dans les 790 mètres carrés et comprend sept chambres... assez grandes pour que l'un des pianos à queue de Justin tienne dedans. L'un des plus grands avantages de cet appartement est la terrasse de 79 mètres carrés qui fait le tour de l'appartement et offre une vue imprenable sur la ville. Il renferme aussi des plafonds hauts de 3 mètres, une cheminée au gaz, des lambris de bois customisés et des baies vitrées.

Le chanteur et l'actrice vendent leur appartement de trois chambres et trois salles de bain et demie à Soho pour la somme de 7 995 000 $.

