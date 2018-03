Un premier gymnaste attaque Larry Nassar en justice pour agression sexuelle

Si l'on en croit NBC News , plus de 150 procès fédéraux et d'État ont été déposés à l'encontre de Nassar et des organisations auxquelles il était associé suite à sa condamnation.

USA Gymnastics a publié la déclaration suivante : "USA Gymnastics soutient nos athlètes, comme Aly Raisman, Jacob Moore et les autres, qui ont partagé leur expérience d'abus, et nous sommes désolés qu'un athlète ait pu être blessé par les crimes ignobles de Larry Nassar. USA Gymnastics a été mis au courant qu'un athlète avait émis un doute sur une procédure mise en place par Larry Nassar en juin 2015, et USA Gymnastics a informé le FBI sur Nassar tout en le dégageant de ses fonctions avec USA Gymnastics. USA Gymnastics s'engage à tout faire pour que cela ne se reproduise pas en prenant des décisions courageuses et en adoptant les meilleurs standards en matière de soins. Nous avons besoin que la communauté du monde de la gymnastique nous rejoigne afin que nous réussissions pour les jeunes hommes et les jeunes femmes qui poursuivent leurs rêves de gymnastes et pour honorer ceux qui les ont précédés."

Dans les documents de la cour obtenus par E! News, le jeune homme prétend avoir demandé un traitement à Nassar en 2016 pour soigner une blessure à l'épaule. D'après la plainte, Nassar l'aurait emmené dans le sous-sol de sa maison, et lui aurait fait de "l'acupuncture dans la région pubienne et autour de son appareil génital" pour soigner son épaule. De plus, Nassar aurait montré le sexe de Jacob Moore à une gymnaste mineure.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕