Robert Lopez rentre dans l'histoire aux Oscars 2018 en devenant le premier double vainqueur EGOT

Le musicien partage son Oscar avec sa femme de 15 ans, Kristen Anderson-Lopez , qui a également coécrit et gagné l'Oscar de la Meilleure chanson pour "Let It Go" du film à succès La Reine des neiges.

Grammy Awards 2015 : Meilleure chanson écrite pour un média visuel avec "Let It Go" pour La Reine des neiges

Oscars 2014 : Meilleure musique écrite pour un film et meilleure chanson originale avec "Let It Go" pour La Reine des neiges

Tony Awards 2011 : Meilleur livret de comédie musicale et Meilleure musique originale pour The Book of Mormon

D'après Entertainment Weekly , "Robert Lopez est la personne la plus jeune à être devenu un vainqueur EGOT (il avait 39 ans) et le plus rapide à avoir gagné les quatre trophées, en dix ans." Parmi les autres vainqueurs EGOT, on retrouve Whoopi Goldberg et Audrey Hepburn .

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕