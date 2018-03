Dans les coulisses de l'after des Oscars de Madonna avec Cardi B, Kim Kardashian et bien d'autres

Quant aux célèbres hôtes, ils se sont assurés de divertir leurs invités. "Jay a passé du bon temps avec les mecs. Il était avec Drake et DJ Khaled et s'amusait bien", note la source. "Beyoncé est restée avec ses copines comme Lala Anthony , Naomi Campbell et Gabrielle Union , et a dansé sur la piste."

Une source nous explique en exclusivité que "Jay-Z a été TRÈS sélectif avec la liste et a refusé plus de monde qu'il n'en a accepté. Il a également donné personnellement le feu vert à certaines personnes. Diddy est arrivé avec un énorme entourage et des gardes du corps en début de soirée mais Jay-Z n'a pas voulu le laisser entrer avec ses agents de sécurité."

Et si les invitations pour assister à la soirée de Madonna étaient distribuées au compte-gouttes, il en a été de même pour la soirée de Jay-Z et Beyoncé sur le thème de Monte-Carlo et de James Bond. Le rappeur et sa femme ont organisé une fête privée au Château Marmont dimanche soir, et très peu de stars y ont été conviées.

A post shared by Kollin Carter (@kollincarter) on Mar 5, 2018 at 11:35am PST

Et dans une vidéo postée par Kollin Carter, la styliste de Cardi B, sur le réseau social, on voit les trois femmes déchirer la feuille, tandis que Madonna mord le décor et porte de longs gants et une casquette noire de biker. Cardi s'est produite pendant la soirée et a décrit son expérience sur son compte Instagram .

Madonna a organisé son after très exclusive pour les Oscars 2018 et comme d'habitude, sa soirée était remplie des plus grandes stars d'Hollywood.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕