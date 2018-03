Barbra Streisand révèle pourquoi elle a décidé de faire cloner son chien

"C'était plus facile de laisser partir Sammie en sachant que je garderai une partie d'elle vivante, quelque chose qui provienne de son ADN", précise la chanteuse dans son article. "Un ami avait fait cloner son cher toutou, et j'étais très impressionnée par ce chien. Donc le vétérinaire de Sammie a pris quelques cellules à l'intérieur de sa joue et sur la peau de son ventre juste avant qu'elle meure. Et les cellules ont été envoyées à ViaGen Pets au Texas. On ne savait même pas si les cellules allaient prendre."

Dans une interview parue la semaine dernière, Barbra Streisand a révélé que ses deux chiots, Miss Scarlett et Miss Violet, avaient été clonés à partir de cellules prélevées de la gueule et du ventre de Samantha. Après leur naissance, la star les a habillés en rouge et en lavande pour mieux les distinguer, d'où leurs noms.

A post shared by Barbra Streisand (@barbrastreisand) on Nov 29, 2017 at 2:04pm PST

