Invitez-vous aux afters des Oscars 2018 avec Allison Janney, Margot Robbie, Kobe Bryant et bien d'autres stars encore

Au Bal du Gouverneur à l'intérieur du Dolby Theater, les gagnants des Oscars ne manquaient pas, ni les pâtes au fromages et aux truffes. Guillermo Del Toro de La Forme de l'eau - The Shape of Water a tenu sa statuette en l'air avec fierté, selon une personne présente. "Il n'a pas arrêté de sourire", a expliqué notre source.

De son côté, Jamie Foxx a fait la fête au deuxième gala annuel de Byron Allen Entertainment Studios en soutien au Children's Hospital de Los Angeles. Après le discours touchant de Frances McDormand , Fox a joué "Run the World" de Beyoncé et a invité toutes les femmes présentes à la soirée, sponsorisée par Heineken, à se lever et danser. Selon une source, il était tellement pris dans le jeu qu'il ne s'est pas rendu compte que la coupure pub était finie.

Hemsworth et Cyrus ont aussi été vus à la soirée annuelle d' Elton John et de son mari, David Furnish , au profit de la fondation du chanteur contre le sida, avec d'autres célébrités comme Heidi Klum , Sebastian Stan du film Moi, Tonya et les ex-stars de Glee Lea Michele et Darren Criss . Le gala a soulevé 5,9 millions de dollars cette année pour la lutte contre le VIH/sida.

À la fête de Kimmel à The Lot à West Hollywood, l'espace a été transformé en "paradis des bons vivants" avec de la nourriture et des boissons à gogo, comme de la tequila Don Julio, et des chefs et barmans venant du monde entier. Les invités ne se sont pas ennuyés, comme les couples Miley Cyrus et Liam Hemsworth , David Foster et Katharine McPhee , Matt Damon et Luciana Barroso . En plus de l'orchestre Big Phat Band de Gordon Goodwin, un orchestre de jazz de 14 musiciens, Snoop Dogg , Rita Ora et Bebe Rexha se sont également produits sur scène.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕