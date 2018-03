L'Oscar de Frances McDormand a été volé au Bal des Gouverneurs 2018

Mais la chance a tourné pour McDormand. Une fois qu'elle est arrivée, Oscar en main, au célèbre Bal des gouverneurs, elle l'a "posé et s'est mise à discuter" et là, elle s'est rendu compte que quelqu'un lui avait pris, selon un tweet de Cara Buckley du New York Times. Buckley a tweeté une photo de la personne qui aurait "attrapé" la statuette et se serait "enfui avec". Elle a expliqué à ses abonnés : "Le photographe de Wolfgang Puck l'a arrêté, a récupéré l'Oscar, et le type a disparu au milieu de la salle." Apparemment, selon Buckley, l'actrice a tout simplement dit aux agents de sécurité " de le laisser partir ".

Au cours de la cérémonie des Oscars , l'actrice de 3 Billboards, les panneaux de la vengeance, a remporté le prix de la Meilleure actrice, battant les autres nominées, Sally Hawkins (La Forme de l'eau), Margot Robbie (Moi, Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird) et Meryl Streep (Pentagon Papers). Quelques instants après que McDormand est descendue de la scène, Ronan "s'est levée et a couru vers Sally et a appelé Meryl et Margot", selon une source d'E! News. Après, les quatre nominées dans la catégorie Meilleure actrice "se sont enlacées longuement pendant la coupure pub", a expliqué une personne présente. "C'était incroyable ! Vraiment magique !"

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕