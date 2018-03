Oscars 2018 : tous les looks du tapis rouge dont on ne peut s'empêcher de parler

Les hommes, de leur côté, étaient tout aussi passionnants à observer. Le skateur olympique (et médaillé !) Adam Rippon portait un harnais en cuir pour souligner son costume. On ne pouvait pas rater l'acteur de Sur écoute, Darrell Britt-Gibson , en veste de smoking rose, et bien que le croisé de Tom Holland paraissait assez sobre par rapport aux deux autres, il apportait un petit vent frais qu'on n'a pas souvent vu aux Oscars.

Par exemple, les couleurs vives étaient une grande tendance du tapis rouge : la star de Disney, Sofia Carson , et la nominée Allison Janney , portaient un rouge pompier. Mais il n'y avait pas que des couleurs flash. Un certain nombre de stars a préféré la tendance "robe de mariée vintage", comme les actrices Allison Williams , Zoey Deutch et Abbie Cornish qui portaient des ensembles à perles, dans les tons pastels avec des détails vintage, mais une fabrication moderne.

Comme on s'y attendait, la plus grande fête hollywoodienne du cinéma nous a offert la crème de la crème des robes glamour et des smokings pimpants, tout en nous réservant quelques surprises en chemin.

