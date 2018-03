Les meilleurs moments de Jimmy Kimmel aux Oscars 2018

"Joyeux anniversaire à mon épouse. Toutes mes excuses à Matt Damon, on n'avait plus le temps pour lui", a-t-il lancé. On dirait que Jimmy a eu le dernier mot — et la dernière blague — aux Oscars 2018.

Le passage le plus surprenant a été quand Jimmy a invité des stars présentes comme Lin-Manuel Miranda , Margot Robbie , Mark Hamill , Armie Hammer et Gal Gadot à l'accompagner dans une salle de cinéma non loin de là, au TCL Chinese Theater. Alors que des touristes et cinéphiles profitaient d'une projection d'Un Raccourci dans le temps, les stars hollywoodiennes ont débarqué pour leur dire merci d'aller au cinéma.

Il a aussi parlé du harcèlement sexuel à Hollywood en montrant la statue géante de l'Oscar et l'a décrite comme étant "l'homme le plus respecté à Hollywood" parce qu'il "garde ses mains où on peut les voir, ne dit pas un seul mot déplacé et, avant tout, n'a pas de pénis".

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕