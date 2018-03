Les meilleures déclarations sur le tapis rouge des Oscars 2018

La présentatrice de Live! With Kelly and Ryan sur le fait de servir de la tequila aux Oscars : "Dès qu'ils reçoivent la statuette, ils se tournent et viennent vers nous en coulisse. On a des bonbons et un bar bien rempli. On sert de la tequila et apparemment, on est les seuls, donc c'est succès garanti !"

À propos de l'arrivée surprise de ses meilleurs amis avant l'annonce des nominations aux Oscars le mois dernier : "Je n'ai jamais été aussi heureuse. Je ne suis pas quelqu'un de facile à surprendre. Et pourtant, ce matin-là, à 5 h, des amis venus de New York et Washington ont surgi dans ma chambre et ont sauté sur mon lit… Je croyais qu'on allait m'enlever, je ne savais pas ce qui se passait. Ça a été une matinée inoubliable."

À propos de sa robe inspirée de son père défunt : "Mon père est décédé cette année et il venait d'Érythrée. Un jour il m'a dit : « Tu finiras aux Oscars. Et quand tu iras, il te faudra honorer ton peuple. » Donc je porte une authentique robe de princesse d'Érythrée. Et j'en suis FIÈRE."

À propos de son interprétation de "Remember Me" aux Oscars : "Quand j'ai appris que la chanson était nominée, j'étais super content. Puis je me suis dit : « Mince, ils vont me la faire chanter ! »"

À propos de sa nomination aux Oscars : "Je suis tellement contente. Je ne sais même plus comment je m'appelle." Elle a plus tard ajouté : "Que les Oscars me reconnaissent comme compositrice et chanteuse, c'est la cerise sur le gâteau de mes 25 années dans le monde de la musique."

"Je suis submergée d'émotions", a expliqué Janney. "C'est ma première fois aux Oscars et je suis venue avec Steven Rodgers, qui est la raison pour laquelle je me tiens ici aujourd'hui. On a passé une matinée assez exceptionnelle en pensant au moment historique qu'on apporte sur ce tapis rouge, notre moment historique. C'est un moment très exaltant."

