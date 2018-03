Le tapis rouge des Oscars 2018 : découvrez les looks des stars à la plus grande soirée du cinéma

Gerwig n'est que la cinquième réalisatrice de l'histoire à être nominée dans la catégorie Meilleur réalisateur avec Lady Bird et le réalisateur de Get Out, Jordan Peele , n'est que le cinquième homme noir à être nominé (ce n'est aussi que la seconde fois qu'un homme noir et une femme sont nominés en même temps). Ils sont tous les deux en course aussi pour le prix du Meilleur scénario original et leur films rejoignent Call Me by Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, 3 billboards, les panneaux de la vengeance, Phantom Thread, Pentagon Papers et La Forme de l'eau dans la course du Meilleur film.

Avec Jimmy Kimmel de retour dans le siège du maître de cérémonie, et Faye Dunaway et Warren Beatty revenant pour se racheter , la 90e cérémonie des Oscars marque déjà l'histoire... et pourrait la marquer bien plus encore.

Mais avant cela, comme d'habitude, on zoome sur le tapis rouge hollywoodien le plus estimé de tous, où une parade de stars du cinéma en habits de couturiers nous offre le défilé le plus glamour de l'année.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕