Toutes les stars qui ont porté des pin's en soutien à leur cause préférée aux Oscars 2018

" Amal et moi-même sommes très inspirés par le courage et l'éloquence de ces jeunes hommes et femmes du lycée de Stoneman Douglas", a déclaré Clooney dans un communiqué de presse.

Sans oublier la fusillade au lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Floride, qui a coûté la vie à 17 lycéens le 14 février, deux semaines avant la 90e cérémonie des Oscars. Suite à cet incident, des stars comme George Clooney , Oprah Winfrey et Steven Spielberg ont fait don de 500 000 $ chacun à la Marche pour notre vie ( March for Our Lives ), une manifestation prévue le 24 mars à Washington.

Lin-Manuel Miranda a foulé le tapis rouge avec le pin's d'un drapeau américain orange pour soutenir la fin de la violence armée venant du groupe de Michael Bloomberg , Everytown for Gun Safety , qui essaie de sensibiliser l'opinion à cette cause. La co-présentatrice de The View, Whoopi Goldberg , portait quant à elle un ruban rouge en soutien à la Fondation d' Elizabeth Taylor contre le sida.

