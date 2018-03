Le prince Harry et Meghan Markle inviteront 2 640 membres du public à leur mariage

Le Palais de Kensington a aussi déclaré que 610 membres de la communauté du Château de Windsor, comme des résidents du Palais de Windsor et des membres de la Chapelle St. George, et 530 membres des maisons royales et du domaine royal, recevront aussi des invitations pour témoigner des festivités royales.

Neuf représentants du royaume nomineront "1 200 membres du public des quatre coins du Royaume-Uni", a déclaré le Palais de Kensington dans un communiqué de presse vendredi. "Le couple exige que les personnes choisies soient de tous milieux et de tous âges et comprennent des jeunes gens qui ont fait preuve d'initiative et qui ont aidé leurs communautés." De plus, 200 personnes d'organisations caritatives soutenues par le couple seront aussi invitées, ainsi que 100 étudiants de la Royal School, de Great Park, de Windsor mais aussi de l'école St. George's et du Palais de Windsor, deux institutions qui sont très liées à la communauté du Château de Windsor.

Le Prince Harry et Meghan Markle ont décidé qu'ils voulaient que le public se sente plus impliqué dans leur mariage, selon le Palais de Kensington, qui a annoncé vendredi : "Ce mariage, comme tous les mariages, sera un grand moment de divertissement et de joie qui reflétera les personnalités et les valeurs de la mariée et du marié", a expliqué leur porte-parole. Le couple invitera 2 640 membres du public au Château de Windsor pour assister à l'arrivée des mariés — et des invités au mariage — à la Chapelle St. George et au passage du cortège lorsqu'il quittera le château.

