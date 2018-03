10 inoubliables discours de remerciements aux Oscars qui méritent toujours une ovation

VIDÉO : en acceptant son Oscar pour Will Hunting, Robin a été à la fois émouvant et amusant. "Plus que tout, je veux remercier mon père, là-haut, l'homme qui m'a dit quand je lui ai annoncé mon intention de devenir acteur : « Génial, mais assure-toi d'avoir un métier de secours comme soudeur. » Merci", s'est souvenu Robin. "Que Dieu te bénisse."

VIDÉO : en acceptant le prix de la Meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans Fences, Viola n'a pu retenir ses larmes en évoquant sa passion pour raconter certaines histoires. "Vous savez, il y a un endroit où tous les gens avec un immense potentiel sont réunis et c'est le cimetière. Les gens n'arrêtent pas de me demander : « Quel genre d‘histoires veux-tu raconter, Viola ? » Et je dis : « Exhumons ces corps »", a-t-elle proclamé. "Exhumons ces histoires, les histoires des gens qui ont eu de grands rêves et ne les ont jamais vus se réaliser, les gens qui sont tombés amoureux et qui ont perdu. Je suis devenue une artiste et je remercie Dieu parce que c'est la seule profession qui célèbre ce que c'est que de vivre une vie."

VIDÉO : si beaucoup de fans de culture pop se souviennent du moment où Adrien a embrassé sur la bouche Halle Berry qui lui remettait son prix, son discours de remerciements n'est pas négligeable. "Il arrive un moment dans la vie où tout semble avoir du sens, mais ce n'est pas le cas ici", a-t-il commencé. "Par contre, ce que je sais, c'est que je n'ai jamais ressenti autant d'amour et d'encouragement de la part de mes pairs, de gens que j'admire et de parfaits inconnus. Et cela signifie beaucoup pour moi."

VIDÉO : l'actrice a livré un discours poignant en recevant l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle pour 12 Years A Slave. "Quand je regarderai cette statuette dorée, j'espère que ça me rappellera à moi et à n'importe quel enfant que peu importe d'où l'on vient, nos rêves sont valables", a-t-elle partagé. "Merci."

VIDÉO : lors de la plus grande soirée de l'année à Hollywood, tout ne se passe pas toujours comme prévu. C'est le cas de Jennifer, qui est malheureusement tombée en montant les marches pour recevoir son trophée. "Vous vous êtes levés parce que vous vous sentez mal à cause de ma chute et c'est très gênant, mais merci", a-t-elle dit en plaisantant, avant de remercier les autres nominées dans sa catégorie.

