Brad Pitt rejoint Leonardo DiCaprio dans le thriller de Quentin Tarantino sur Sharon Tate

Once Upon a Time in Hollywood sortira le 14 août 2019 en France.

Quant au personnage titulaire, on avance que Tarantino aurait demandé à nulle autre que Margot Robbie de tenir le rôle de Sharon. D'ailleurs, l'actrice assassinée a fait les gros titres récemment, quand sa sœur, Debra Tate , a critiqué le choix d' Hilary Duff d'incarner Sharon dans un prochain projet intitulé The Haunting of Sharon Tate.

Pitt et DiCaprio ont déjà collaboré avec Tarantino : Pitt dans Inglourious Basterds et DiCaprio dans Django Unchained. Ce sera le premier film de DiCaprio depuis son interprétation oscarisée dans The Revenant. Le dernier film de Pitt, War Machine, remonte à 2017.

Brad Pitt et Leonardo DiCaprio ont signé pour tourner dans le dernier thriller du réalisateur, Once Upon a Time in Hollywood, a annoncé Sony mercredi. S'alignant sur le 50e anniversaire de la mort violente de Sharon Tate , le film se déroulera au cours du massacre de 1969 orchestré par Charles Manson .

