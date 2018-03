Taylor Swift confirme que Camila Cabello et Charli XCX seront en première partie de sa tournée reputation

Camila a ajouté : "À tous les niveaux, c'est un rêve devenu réalité. En tant que fan, je vais chanter toutes les chansons à tue-tête. En tant qu'amie, c'est comme une énorme SOIRÉE PYJAMA. En tant que fille qui avait un poster de Taylor Swift dans sa chambre quand elle avait 14 ans et voulait TELLEMENT aller à la tournée speak now (je me souviens bien mes amis allant au lycée le lendemain en disant combien c'était génial), C'EST UN RÊVE. En tant que fille qui chantait Hey Stephen en pensant au garçon dans la classe qui savait pas mon nom LOL c'est UN RÊVE. aussi, @charli_xcs QUE J'ADORE, QUOI ?!!!!!! ça va être trop génial !!! Merci @taylorswift de me recevoir, du fond du cœur, je t'adore !!!!!!!!"

Les mélomanes savent déjà que Camila a récemment sorti un album en solo portant son nom, avec des hits énormes comme "Havana" et "Never be the Same". Quant à Charli XCX, elle a récemment sorti une compilation intitulée Pop 2 avec des collaborations avec Carly Rae Jepsen , Tove Lo et d'autres.

I have a very exciting update to share... @Camila_Cabello and @charli_xcx will be the opening acts on the #reputationStadiumTour !!! pic.twitter.com/LAjmecVOrJ

