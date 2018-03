Kylie Jenner tient son "petit ange" Stormi sur d'adorables nouvelles photos

"La famille de Travis est très impliquée et ravie pour Kylie et Travis. Kylie a le sentiment que tout lui vient très naturellement et qu'être maman est sa vocation. Elle adore chaque minute, et chérit ces premiers jours. Le sentiment qu'elle a est différent de ce qu'elle avait vécu avant", a partagé la source, en ajoutant : "La famille est plus proche que jamais et ravie de s'agrandir aussi vite."

"Kylie était tellement prête à rencontrer le bébé, et elle comptait les semaines, ça semblait être une éternité, elle n'arrive pas à croire qu'elle est enfin là et dans ses bras, et que l'aventure a commencé", a continué la source.

"Les premiers jours en tant que maman de Kylie ont été parmi les plus heureux de sa vie", a partagé la source avec E! News. "Elle a le sentiment qu'être maman est sa vraie vocation et que rien ne lui a jamais paru aussi épanouissant. Ramener le bébé à la maison a été une grande joie et une expérience sacrée, elle est aux anges, ravie."

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Mar 1, 2018 at 2:50pm PST

