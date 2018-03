Keith Richards est désolé d'avoir dit que Mick Jagger avait besoin d'une vasectomie

Écrire des chansons pour Mick Jagger est "un défi intéressant", a-t-il reconnu. "Je n'ai aucun intérêt à lui proposer une chanson qui soit au-dessus de son registre vocal ou avec laquelle il n'est pas à l'aise. Ce que j'aime vraiment, c'est écrire une chanson pour Mick qui lui fait dire : « Oui, c'est ça, je la fais ! » C'est ce que j'essaie de faire, parce que j'écris pour le leader des Rolling Stones, pu****, et c'est mon job de lui filer un riff sur lequel il rebondisse et qu'il dise : « C'est ça, je sais quoi faire avec. »" Ils ont récemment fait une pause pour voir leurs familles respectives pendant les fêtes de fin d'année : "Plus on est éloignés l'un de l'autre et plus c'est difficile d'écrire ensemble, mais l'avantage c'est qu'on y revient sous un angle différent."

Keith Richards, qui a cinq enfants et cinq petits-enfants, ne cache pas sa relation difficile avec la rockstar. Par exemple, dans Life, ses mémoires publiés en 2010, il décrit Mick Jagger comme étant "insupportable" et se moque de son pénis "minuscule". "Mick et moi nous disputions, peu importe ce que j'ai écrit dans le livre, et j'en ai omis une bonne partie", a-t-il précisé, avant d'ajouter : "Mick et moi vivons de ces étincelles entre nous."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕