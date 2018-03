Lisa Marie Presley doit payer 100 000 $ à son ex-mari, Michael Lockwood, malgré 16 millions de dollars de dettes

Presley a fait le détail de ses dettes en réponse à la demande de son ex-mari de lui payer plus de 450 000 $ pour couvrir ses honoraires d'avocat suite à cette affaire et leur affaire de dépendance. L'an dernier, un juge a déterminé qu'elle devait payer 50 000 $ en cinq mois pour couvrir les frais de justice de son ex-mari jusqu'à ce qu'un procès ait lieu et détermine la validité de leur accord post-nuptial.

La décision fait suite à des documents officiels récemment déposés par Presley disant qu'elle a plus de 16 millions de dollars de dettes, y compris 10 millions de dollars d'impôts des années passées, et plus de 47 800 $ de dettes de cartes de crédit.

La mère de quatre enfants était stoïque pendant l'audience et portait des lunettes de soleil, comme E! News l'a appris. Presley et Lockwood ne se sont pas parlé pendant l'audience, et ils ne se sont pas salués dans le couloir.

