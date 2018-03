Préparez-vous aux Oscars 2018 avec un aperçu des premières cérémonies des nominés

Le vétéran hollywoodien a été nominé comme Meilleur acteur pour The Visitor en 2009. La performance de Richard Jenkins dans La Forme de l'eau - The Shape of Water lui vaut cette année une nomination dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle.

En 2014, l'Académie récompensait Sally Hawkins avec une nomination à l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Blue Jasmine. Cette fois, elle est nominée dans la catégorie Meilleure actrice pour son rôle dans La Forme de l'eau - The Shape of Water.

Octavia est devenue une star du jour au lendemain grâce à son Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans La Couleur des sentiments en 2012. Elle concourt pour le même trophée très convoité cette année pour sa performance dans La Forme de l'eau – The Shape of Water.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕