Stan Lee révèle qu'il lutte contre une pneumonie à 95 ans

Dans l'interview, Lee a dit qu'il espérait "faire ça le plus longtemps possible", en dépit de ses problèmes de santé. "Je me suis dit qu'un check-up ne me ferait pas de mal, et d'ailleurs, ça a été bénéfique, car j'ai eu de la publicité. Je n'avais pas réalisé que le monde entier s'inquiétait de savoir si j'étais à l'hôpital ou non", a dit Lee, en disant être touché par l'inquiétude du public. "Avoir des fans, c'est formidable. Ma gratitude est inexprimable."

Habillé d'un pull jaune et d'un pantalon en toile clair, Lee a continué : "Je veux que vous sachiez que je vous aime tous toujours autant. Marvel, Spider-Man et moi avons le meilleur groupe de fans du monde, et j'en suis reconnaissant. Dites-moi comment vous allez. J'espère que tout va bien pour vous. Et j'espère que la prochaine fois qu'on se parlera, je serai en meilleure forme. Peut-être que j'aurai battu cette pneumonie et qu'on pourra bien s'amuser sur Internet."

Suite à sa récente hospitalisation, la légende de Marvel Comics a enregistré un message vidéo et l'a partagé avec TMZ mercredi soir. "Salut, les héros. Ici Stan Lee. Je n'ai pas donné de nouvelles récemment. J'ai une petite pneumonie qui m'occupe, mais ça a l'air de s'améliorer. Je veux que vous sachiez que je pense à vous — bien sûr, je pense toujours aux fans — et j'espère que vous allez bien et vous me manquez", a-t-il dit. "Votre enthousiasme me manque. Les mots, les photos, les e-mails que je recevais me manquent. J'en reçois encore beaucoup."

