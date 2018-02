10 questions brûlantes avant les Oscars 2018

Le cru 2018 des Oscars sera-t-il être historique ?

Pour faire court, la réponse est oui ! Mary J. Blige est la première star à être nominée pour sa performance d'actrice et sa performance de chanteuse pour le film Mudbound. De plus, Jordan Peele, le scénariste et réalisateur de Get Out, est le premier Afro-Américain nominé à la fois pour le Meilleur film, le Meilleur scénario original et le Meilleur réalisateur la même année.

Qui a été snobé aux Oscars 2018 ?

Si on comprend que tout le monde ne puisse pas être nominé, certains visages connus ont livré des performances qui méritaient plus de reconnaissance. Bien qu'il soit un des plus gros triomphes de l'année, Wonder Woman, le film de super-héros de Patty Jenkin, n'a reçu aucune nomination. Armie Hammer a également été oublié pour son rôle dans Call Me By Your Name. Et quid de Michelle Williams ? La star accomplie n'a pas été nominée pour son rôle dans Tout l'argent du monde.