Jennifer Lawrence parle de son ex Darren Aronofsky et répond aux rumeurs concernant Chris Pratt

"Ils ont divorcé deux ans plus tard et tout le monde s'est mis à [hurler] « Jennifer Lawrence ! » et je me suis dit : « Quoi ? Je suis à Montréal deux ans plus tard. »"

"En fait, je suis amie avec tous mes ex. Avec la plupart", a-t-elle reconnu. "J'ai une théorie. Je pense que c'est parce que je suis directe. Je ne pense pas qu'on puisse être dans une mauvaise relation amoureuse quand on est directe. Tout le monde sait ce que vous pensez à tout moment et il n'y a pas de mensonges, juste de l'honnêteté. Tout le monde est réglo. Tous mes petits amis ont été merveilleux. Nick [Hoult] était un super petit ami."

"Si on compte tout, environ deux ans. Je disais deux ans depuis longtemps et lui a dit : « Ça fait six mois ! » Deux ans, je pense. Je veux dire par là que j'ai été amoureuse de lui pendant environ deux ans."

L'actrice a poursuivi : "Je me rappelle que je tenais mon chien et j'ai fermé la porte et en la refermant, j'ai dit à mon chien : « Pippy, c'est ce qu'on appelle de la tension sexuelle. » Il s'est fait désirer pendant neuf mois, peut-être plus, ça m'a tuée."

Jennifer a expliqué leur première rencontre : "Il est arrivé en avion, il m'a fait le pitch, il est reparti. Tout s'est passé en une heure et demie, et après ça, je me suis dit qu'il était canon."

