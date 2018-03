Ireland Baldwin réalise un rêve d'enfance avec des photos d'elle nue pour PETA

Le mannequin espère sensibiliser le public en s'alliant à PETA, en disant : "Certains ne savent pas. Ils n'ont pas l'éducation... On achète encore de la cruauté, et on la défend encore. Pour un fabriquant ou éleveur de fourrure, un animal, c'est de l'argent."

Ireland est passionnée par la cause, et son contrat de mannequinat comprend une clause disant qu'elle ne portera pas de fourrure. "Je ne voulais pas que ça fasse partie de mon image de marque", a-t-elle dit. "Des costumiers ont tenté de me faire porter de la fourrure, ou de me faire allonger sur des tapis de fourrure, et j'ai dit à ces gens d'aller se faire f***re."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕