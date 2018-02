Disneyland Paris dépense 2,5 milliards de dollars pour des zones Reine des Neiges, Marvel et Star Wars

À un évènement avec le président Emmanuel Macron à Paris mardi, le PDG Bob Iger a annoncé trois nouvelles zones inspirées de franchises à succès : La Reine des Neiges, Marvel et Star Wars. "Nous sommes très enthousiastes quant au futur de Disneyland Paris, et nous continuons à investir dans son succès à long terme", a dit Iger. "Le parc est déjà une destination touristique importante en Europe, et l'expansion transformatrice que nous avons annoncée aujourd'hui ajoutera encore plus de nos personnages adorés et histoires uniques pour créer de nouvelles zones à thème, des attractions et des divertissements qui améliorent encore l'expérience des visiteurs et créent de nouvelles opportunités au sein du tourisme de cette région dynamique."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕